РИАМО - 14 дек. Свыше 50 парковочных мест при организации одностороннего движения на участках 11-й и 12-й Парковых улиц от Нижней Первомайской улицы до Измайловского проспекта и Измайловского проспекта от 11-й до 12-й Парковой улицы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Благодаря изменению схемы движения, количество мест на Измайловском проспекте увеличилось с 18 до 54. На 11-й Парковой улице – с 24 до 35, а на 12-й Парковой с 38 до 44. 15 из 133 мест на этих участках предназначено для маломобильных граждан», - говорится в сообщении.

Теперь водители могут проехать по 11-й Парковой улице от Измайловского проспекта только в сторону Нижней Первомайской улицы, по 12-й Парковой улице - от Нижней Первомайской улицы в направлении Измайловского проспекта, по Измайловскому проспекту от 12-й Парковой улицы к 11-й.

Также водителям посоветовали быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.