РИАМО - 14 дек. Возгорание произошло в квартире дома на улице Совхозной в Химках, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 01:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Химки, улица Совхозная, дом 4.

«В 04:31 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человека», - говорится в сообщении.