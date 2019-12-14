РИАМО - 14 дек. В Московском регионе объявили предупреждение о погодной опасности из-за сильного ветра, «желтый» уровень опасности погоды действует в Подмосковье до 16 декабря, в Москве - до 15 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра и прочих опасностей действует в Москве до 08:00 15 декабря, а в Московской области – до 08:00 16 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской, Костромской и Орловской областей.

В Московском регионе в субботу будет облачно, температура ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

Гололедица и мокрый снег с дождем ожидается в регионе 15 декабря, температура – от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, порыв до 15 метров в секунду.