РИАМО - 14 дек. Информация о возгорании в квартире дома на улице Нагорной в Москве не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

Спасатели отметили, что информация, размещенная в некоторых СМИ, об открытом горении в одной из квартир на улице Нагорной недостоверна.

«Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию по адресу: улица Нагорная, дом 14, корпус 1, признаков возгорания не обнаружено», - говорится в сообщении.