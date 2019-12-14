РИАМО - 14 дек. Большая кольцевая линия столичной подземки помогла развить метро, стало возможным продление существующих и проектирование новых веток, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас уже практически принимается решение о строительстве Бирюлевской, Рублево-Архангельской линий, линии на новую Москву, которая условно называется Коммунарская. Но я бы прежде всего хотел сказать, что строительство всех этих линий стало возможным после того, как правительство Москвы приняло историческое решение о строительстве Большой кольцевой линии», - сказал главный инженер Института генплана Москвы Михаил Крестмейн.

Он уточнил, что также без работ по строительству Большого кольца не было бы возможности продлить Сокольническую ветку до Троицкого и Новомосковского округов. Ведь разгрузить «красную» линию подземки планируют именно с помощь БКЛ.

По его словам, пересесть на Большое кольцо можно будет с будущих линий - Бирюлевской (на станции «Кленовый бульвар») и Рублево-Архангельской (в районе улицы Народного Ополчения).

Он пояснил, что проектировщики также закладывают возможность строительства станций при разработке генплана города. Уже заложена такая возможность на участках вдоль Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов

«Эти линии пока не утверждены в генеральном плане, но все строительство в этих районах осуществляется с учетом того, чтобы в дальнейшем, было возможно построить там новые линии метро», — добавил Крестмейн.

Длина Большого кольца метро составит 70 километров. На ней будет работать 31 станция. Новую линию планируют построить в 2021-2022 годах. Ожидается, что после запуска ветки ей будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров ежегодно.

В столице построили 42 новые станции метрополитена за девять лет. Протяженность подземки за эти годы увеличилась на 80 километров.

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