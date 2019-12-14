РИАМО - 14 дек. Возгорание произошло в квартире дома по улице Авангардной в Красногорске, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

В субботу в 00:43 поступила информация о возгорании в квартире по адресу: Красногорск, улица Авангардная, дом 2.

«В 01:21 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 46 человек», - говорится в сообщении.