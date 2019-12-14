РИАМО - 14 дек. Облачно, без существенных осадков и до плюс 2 градусов ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1 - плюс 1, по области - минус 3 - плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%.

Влажность воздуха в субботу довольно высока, а содержание кислорода снижено, не прибавит оптимизма жителям региона и серый пейзаж за окном на фоне короткого светового дня.

«Такие внешние условия неблагоприятны при хронической дыхательной и сердечной недостаточности, стенокардии, обструктивной патологии легких, бронхиальной астме. Некомфортные погодные условия ощущают на себе и лица молодого возраста, дети. Это быстрая утомляемость, неспособность к сосредоточенной умственной работе, постоянное ощущение усталости и сонливости, подавленное настроение - признаки психологической дизадаптации, которые снижают качество жизни», - уточняется в материале.