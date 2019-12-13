РИАМО - 13 дек. В Солнечногорске в рамках проекта «Зима в Подмосковье» открылась рождественская ярмарка, торжество началось с зажигания новогодней иллюминации на площади и главной елке Солнечногорья, передает корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

«Здесь так много людей. Вы видите, каток просто битком. Больше всего понравилось, что на ярмарке продают то, что людям нужно - горячие напитки, вкусные пряники, вкусный шашлык и замечательные новогодние игрушки. Продавцы говорят, что несмотря на то, что сегодня первый день, уже пошла продажа», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что ярмарка создает сильное новогоднее настроение, а сам городской округ украсился к новогодним праздникам лучше многих городов региона.

«Солнечногорск один из первых, кто так красиво нарядился и кто по-настоящему готов к зиме. К «Зиме в Подмосковье», - добавила Виртуозова.

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов добавил, что посетителей ярмарки ждет обширная программа и множество сюрпризов.

«Сегодня не все новогодние события мы показали людям. Сегодня мы открыли только рождественскую ярмарку и каток. Впереди солнечногорцев и гостей нашего округа ждет множество сюрпризов. Например, к нам приедет Дед Мороз из Великого Устюга, мы запустим »Волшебный автобус«, который будет удивлять детей в Солнечногорье, ну и конечно, множество новогодних приключений», - сказал Слепцов.

Почетным гостем ярмарки стал генеральный директор ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе, который отметил программу «Зима в Подмосковье».

«Я лично знаю Андрея Воробьева (губернатора Московской области - ред.). Я к нему очень хорошо отношусь, я думаю, что у него всегда есть какие-то интересные идеи. И, конечно же, мне очень нравится, что во многих городах проводятся такие праздники», - отметил Бензе.

В первый день рождественскую ярмарку посетили около 17 тысяч солнечногорцев и гостей округа. Она будет работать на протяжении всех новогодних и рождественских праздников. Комитет по туризму Московской области совместно с разными городами Подмосковья подготовил насыщенную программу как на праздники, так и на весь зимний период.

Особенную атмосферу на ярмарке создает новогодняя иллюминация, малые архитектурные формы, детская карусель и звездное небо — главную площадь округа украсили свыше 20 километров гирлянд.

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