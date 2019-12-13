РИАМО - 13 дек. Выплату на питание и одежду ребенку во время его обучения получили более 2,5 тыс семей с детьми-инвалидами, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, предоставляется ежегодная выплата в размере 13, 020 тысячи рублей. Денежные средства выделяются для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, которые обучаются в образовательных учреждениях Московской области, в том числе и на на дому.

«С начала года общая сумма выплат составляет более 33 миллионов рублей, ее уже получили более 2,5 тысячи семей», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Такие выплаты предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

Чтобы получить денежные средства, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности, справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца.