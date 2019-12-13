РИАМО - 13 дек. Комитет по туризму Московской области представил 25 самых ярких и интересных мероприятий проекта «Зима в Подмосковье», события пройдут с декабря по февраль.

«Фестиваль «Дмитровский пряник» открывает этот список, а завершают открытые соревнования региона по велоспорту-маунтинбайк – кросс-кантри», - говорится в сообщении.

С 11 по 22 декабря пройдет культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Тема фестиваля - «Старый город». Выставка уникальных пряничных изделий откроется в музейно-выставочном комплексе.

13 декабря состоится торжественное открытие рождественской ярмарки и открытие главной елки Солнечногорска. Запланированы выступления звезд российской эстрады, творческих коллективов и яркое ледовое шоу. 20 декабря в город приедет Дед Мороз из Великого Устюга. В этот день на Советской площади пройдет парад дедов морозов.

Премьера балета «Щелкунчик» пройдет 21 декабря в Московском губернском театре по мотивам сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

В Клину пройдет XX зимний новогодний карнавал в рамках проекта «Российский Дед Мороз: из Великого Устюга в Клин». Мероприятие начнется в 12:00.

На Площади Победы в Раменском с 17:00 начнется благотворительная акция «Ярмарка новогодних желаний». А в Звенигороде откроется новогодний фестиваль «Подмосковный умелец», который продлится с 21 декабря 2019 года по 6 января 2020 года.

В Одинцове 25 декабря пройдет открытие катка в парке «Раздолье». В Солнечногорске на набережной Сенежа пройдет фестиваль барбекю народов мира. Будут представлены блюда из мяса, которые готовят в разных странах. А 31 декабря пройдет старт Манжосовской лыжни в Парке имени Ларисы Лазутиной.

А 1 января в Подольске откроется праздник новогодних карнавальных костюмов «Маска, я тебя люблю». В Сергиевом Посаде пройдет уличный театральный фестиваль «Под куполом Рождества».

Также праздничные мероприятия состоятся в Коломне, в Серпухове, В Павловском Посаде, в Талдоме и в Орехово-Зуеве.

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