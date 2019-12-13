РИАМО – 13 дек. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал во второе ДТП за неделю, по словам продюсера Иосифа Пригожина, он находится в нормально состоянии, пишет Газета.ru.

«В нормальном состоянии сейчас находится, если честно, не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались (из больницы – ред.), и в них врезались», — сказал Пригожин.

Молодой человек попал в аварию, когда возвращался из больницы, в которую обратился после другого ДТП. В машину, в которой он находился, врезался микроавтобус. Пассажиры и водитель не пострадали.