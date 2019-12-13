РИАМО - 13 дек. Москва выставила на торги участок под возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с гаражом общей площадью 0,43 гектара, участок расположен на востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

Точный адрес участка — Северное Измайлово, 13-я Парковая улица, напротив дома 40.

«Еще одним физкультурно-оздоровительным комплексом в Москве станет больше. В январе следующего года московские инвесторы смогут принять участие в городских торгах по аренде земельного участка для строительства спортивного комплекса с паркингом. Победитель аукциона сможет построить как ФОК с бассейном, так и фитнес-центр или спортивный клуб», - сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что по итогам торгов инвестор получит участок в аренду на 3 года и 2 месяца. За это время будет построен объект общей строительной площадью 7 354,2 квадратных метров.

Начальная цена годовой аренды участка составляет 9 469 522 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января 2020 года. Сами торги проведут 30 января 2020 года.