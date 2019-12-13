РИАМО - 13 дек. В пятницу вечером в районе Большого Каменного моста спасли тонущего мужчину, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 19:06 на пульт оперативного дежурного службы «101» поступило сообщение о утопающем в районе Большого Каменного моста. Незамедлительно прибывший расчет 44 пожарно-спасательной части спас с поверхности акватории Москва-реки мужчину», — говорится в сообщении.

Мужчине оказали первую помощь, затем его передали медикам.