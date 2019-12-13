РИАМО - 13 дек. Волоколамские нарушители по предписанию эконадзора вывезли отходы со свалки, которую сами устроили, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту несанкционированной свалки в городском округе Волоколамск», - говорится в сообщении.

Оказалось, что нарушителем была компания «Пск-рост», которая занимается очисткой и уборкой. В результате проверки установили, что на арендованном участке в деревне Быково она организовала стоянку большегрузных автомобилей, а на открытом грунте оставила бытовой мусор и утильные автопокрышки.

Компания была оштрафована на 101 тысячу рублей и получила предписание ликвидировать свалку. В тот же день работники фирмы вывезли мусор на законные места его размещения.