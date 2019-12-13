РИАМО – 13 дек. Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал высокие показатели естественной убыли населения РФ, по его словам, необходимо минимизировать эту тенденцию всеми средствами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«К сожалению, это так. И сейчас тем, от кого это зависит, нужно минимизировать эту тенденцию всеми средствами, начиная, прежде всего, с материального стимулирования организационных вопросов, связанных с сохранением рабочих мест за молодыми женщинами» , - сказал Онищенко.

Он также подчеркнул, что власти должны обеспечить финансовую поддержку молодым семьям, так как это напрямую влияет и на рождаемость. При этом Онищенко подчеркнул, что применяемых на сегодняшний день мер недостаточно.

«Конечно, нельзя забывать и о мужчинах, потому что им приходится обеспечивать достаток семьи, в которой только что появился ребенок. То есть рождение ребенка не должно провоцировать обеднение семьи, а это сегодня, к сожалению, не редкость», — заметил Онищенко.

Также он отметил, что важным шагом к решению проблемы может стать создание более доступной процедуру ЭКО, которая необходима при проблемах с репродуктивной функции.

«То есть все силы должны быть брошены на то, чтобы мы сохранили оптимальный уровень рождаемости и обеспечили достойную жизнь детям и их родителям», — заключил Онищенко.