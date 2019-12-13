РИАМО – 13 дек. В Госдуме РФ в первом чтении приняли законопроект о розничной торговле пивом и пивными напитками на стадионах во время матчей официальных соревнований по футболу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авторами инициативы выступили депутаты Государственной думы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Согласно проекту закона, возможностью продавать пиво на стадионах смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организатором. Исключением станут лишь детско-юношеские спортивные соревнования, тогда продажа будет запрещена.

«Как поясняли <…> сами авторы, деньги, полученные от торговли, будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. В частности, по мнению Лебедева, таким образом можно будет воспитать большее количество талантливых спортсменов, и «через 10–15 лет у нас будет 300 Артемов Дзюб, 500 Александров Головиных, 600 Денисов Черышевых, 800 Игорей Акинфеевых», - говорится в сообщении.

При этом Свищев отметил, что принятие закона поспособствует потреблению алкоголя россиянами, якобы они не будут пытаться выпить как можно больше пива перед или после матча, а будут употреблять его на соревновании дозировано — до игры и во время перерыва.