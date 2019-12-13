РИАМО ( КОТЕЛЬНИКИ) - 13 дек. На конкурсе красоты в подмосковных Котельниках тутул «Мисс Котельники» и корону получила Алина Смахтина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах»

В ДК «Балая дача» в пятницу вечером прошел конкурс «Мисс Котельники - 2019».

«Я хочу поблагодарить за такой замечательный праздник. Наши красивые участницы никого не оставили без внимания. Я желаю участницам творческих успехов и Мисс Котельники получить Мисс Мира», - сказал депутат фракции «Единая Россия» Александр Чуприн.

В конкурсе участвовали семь девушек, им от 16 до 19 лет.