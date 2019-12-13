РИАМО - 13 дек. Федеральное законодательство РФ предусматривает запрет на получение любых вознаграждений, в том числе подарков госслужащими и сотрудниками местного самоуправления всех категорий должностей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Данные нормы встречаются в федеральных законах «О противодействии коррупции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации».

«Исключение составляют только подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками, но и их нужно сдавать. Впоследствии они могут быть выкуплены в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ», - говорится в сообщении.

В любых других ситуациях получение подарка будет считаться нарушением. Так, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, даже если они друзья.

Стоит избегать безвозмездного получения каких-либо услуг или имущества, так как «получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено». Это, в свою очередь, может стать причиной конфликта интересов и помешает в работе.

Такие поступки могут повлечь за собой ответственность вплоть до увольнения, а если подарок будет признан взяткой, то виновному может грозить уголовное преследование.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников министерство труда и социальной защиты Российской Федерации также направило в федеральные и региональные органы, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации письма с соответствующими напоминаниями», - добавляется в материале.