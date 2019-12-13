РИАМО - 13 дек. На базе Физтех-лицея имени Капицы в Подмосковье открылся Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Это очень важное событие для жителей региона. Задача центра – искать самых способных старшеклассников и помогать им приумножить свои знания. Для этого мы приглашаем детей 5-11 классов из всех муниципалитетов, тех, кто проявил способности в физике, астрономии, химии, экономике, литературе и МХК», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Центр начал свою работу в тестовом режиме в сентябре, сегодня он уже работает на полную мощность.

«Центр работает по аналогии с сочинским «Сириусом». Обучение проходит на трех разных площадках по трем направлениям: наука, культура и спорт. Очень важно, что центр работает не только очно, в аудиториях, но и дистанционно», — добавила министр.

В сменах уже приняли участие более 1,5 тысяч детей, а в дистанционной форме – еще 3 тысячи. Для жителей Подмосковья это абсолютно бесплатно. Во время профильных смен дети проживают в комфортном общежитие.

Центр открылся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».