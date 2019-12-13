РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. В Домодедове в 2019 году убрали около 400 гектаров борщевика, из них 244 гектара - с частных земель, сообщил начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов.

В администрации городского округа Домодедово в пятницу прошла экологическая конференция.

«В этом году почти 400 гектаров борщевика мы убрали, а всего за два года фактически 800 гектаров. Я хочу отметить, что ранее всего 10-15 гектаров в год делалось. То есть никто не изучал это растение, никто не понимал его опасность. Сейчас это тема открытая, это топ жалоб у нас на «Доброделе», - сказал Миронов.

Он добавил, что в отличие от прошлого года, когда от борщевика очищали в муниципальные земли, в этом году основной упор был сделан на частные. Там было убрано 244 гектара этого растения.

На мероприятии также присутствовали председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский и экоактивисты округа.

Борщевик Сосновского – опасное растение, которое тяжело истребить. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а затем слепоту.