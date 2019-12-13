РИАМО - 13 дек. В 2020 году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тысячи дорог, их общая протяженность — больше 2,1 тысячи километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В 2020 году в Московской области запланировано отремонтировать более 1,8 тысячи дорог общей протяженностью свыше 2,1 тысячи километров, из них более 1,3 тысячи дорог муниципального значения длиной порядка около 670 километров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Начать ремонт дорог планируют в мае.

Программу создавали в течении года с учетом пожеланий жителей и по итогам обследований дорог. Подробная программа ремонта есть на сайте министерства.