РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. За 2019 год на территории городского округа Домодедово во время экологических акций убрали 250 кубометров мусора, сообщил начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов.

В администрации городского округа Домодедово в пятницу прошла экологическая конференция.

«В этом году мусора собрали меньше. Это 250 кубометров. Хочется верить, что это не из-за холодного дождливого лета, а из-за правосознания наших граждан", - сказал Миронов.

Он добавил, что в этом году в рамках Всемирного дня чистоты в Домодедове на четырех площадках собрали 31,5 кубометра мусора.

Миронов также отметил, что, несмотря на уменьшение количества мусора, эта цифра остается большой. На территории округа находится 247 свалок, это 7 235 кубометров мусора.

На мероприятии также присутствовали председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский и экоактивисты округа.