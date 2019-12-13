РИАМО - 13 дек. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали цеху по производству строительных материалов в городском округе Солнечногорск в поселении Соколовское, деревне Новая, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«На объекте площадью 1172 квадратных метров будет осуществляться производство вентиляционного оборудования», — говорится в сообщении.

На предприятии предполагается создание 10 рабочих мест, объем инвестиций в проект составил 15 миллионов рублей. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель П.С. Петров.