РИАМО - 13 дек. График движения поездов Белорусского направления и МЦД-1 изменится 14-15 и 21-22 декабря, это связано с работами по развитию пассажирской инфраструктуры D1, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В выходные дни, 14-15 и 21-22 декабря, изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги и МЦД-1 Белорусско-Савеловский. Корректировки связаны с продолжающимися масштабными работами ОАО «РЖД» по реконструкции остановочного пункта Баковка», - говорится в сообщении.

Эксперты предполагают, что на станции увеличится поток пассажиров, поэтому для удобства людей здесь построят дополнительный подземный пешеходный переход, который оснастят эскалаторами и лифтами.

Новой инфраструктурой будет удобно пользоваться пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с ограниченными физическими возможностями.

Недавно на Баковке построили островную платформу с навесом во всю длину, а также подземный переход с выходом на платформу. Раньше для перехода можно было использовать только мост.

Уже в декабре будут проведены подготовительные работы по установке специальных разгрузочных пролетных строений под путями, которые позволят строить тоннель без остановки движения поездов.

В ночь с 14 на 15 и с 21 на 22 декабря работы будут идти с 23:55 до 09:55 так, чтобы изменения в расписании были минимальные. Для движения поездов будет закрыт второй главный путь на участке Кунцево-1 – Фили.

МЖД организует пропуск поездов на участке Одинцово – Москва по соседним путям на время работ.

Из-за строительных работ некоторые пригородные электрички, а также аэроэкспрессы проследуют без остановок следующие платформы: Пионерская, Отрадное, Баковка, Инновационный центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Тестовская и Беговая.

Помимо этого, из расписания выведены некоторые поезда МЦД-1, а также электрички, курсирующие между городами Москва, Усово, Одинцово, Голицыно, Кубинка и Можайск.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>