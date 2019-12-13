РИАМО - 13 дек. В Пушкине открыли новый крупный торгово-развлекательный центр «Акварель», в него инвестировали более 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Объект реализован международной компанией СИТРАС. Общая арендопригодная площадь нового современного торгово-развлекательного центра превышает 50 тысячи квадратных метров. В рамках реализации проекта ТРЦ также была построена разворотная эстакада и участок дублера Ярославского шоссе для обеспечения комфортного доступа к объекту», — говорится в сообщении.

На церемонии открытия выступил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, который от имени губернатора региона Андрея Воробьева поздравил компанию СИТРАС с успешной реализацией проекта.

«Инвестиции в проект составили 11,5 миллиардов рублей, на территории ТРЦ будет создано полторы тысячи новых рабочих мест, из них 800 уже трудоустроено. Таким образом, данный инвестпроект в полной мере соответствует задаче региона по созданию рабочих мест для жителей Подмосковья рядом с домом», - подчеркнул Хромов.