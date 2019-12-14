РИАМО - 14 дек. В Серпухове в субботу стартует зимний сезон, на выходных проведут праздничные мероприятия в рамках программы «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Запланирована обширная праздничная программа: фестиваль домашних кукольных театров, открытие деревни Деда Мороза в Принарском парке и множество других мероприятий», — говорится в сообщении.

Празднование Нового года затронет все микрорайоны города и территориальные отделы муниципалитета. Уже в субботу в 17:00 под Соборной горой состоится зажжение главной елки города. Для детей проведут мастер-классы и анимационные программы. Юные жители и гости Серпухова встретятся с Дедом Морозом. Для взрослых выступят лучшие музыкальные коллективы города.

На следующий день, 15 декабря, огни на елке зажгутся на площади Владимира Храброго. По этому случаю подготовлена праздничная программа.

Программу «Зима в Подмосковье» запустили в регионе во второй раз по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Туристическая программа призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Более подробную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте представлены города-участники проекта, для каждого места составлены списки самых интересных достопримечательностей, развлечений, мест для покупки сувениров и так далее.