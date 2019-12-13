РИАМО - 13 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пешеходный переход от станции метро «Театральная» на Никольскую улицу, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Переход с площади Революции на Никольскую простоял закрытым 10 лет. И, по мнению многих специалистов, отремонтировать и открыть его было невозможно. Слишком много ошибок было допущено при попытке реализовать на этом месте проект строительства подземного торгового центра. В результате не только торговый центр не построили, но и чуть было не разрушили исторические здания», — отметил Собянин.

Инженерам удалось найти решение, а строители учли ошибки своих предшественников. В итоге надземный крытый переход снова заработал. Его длина 95 метров, он был построен в 1964 году и был одним из самых востребованных в городе.

Ожидается, что в час пик переходом будут пользоваться порядка 2,7 тысячи человек.