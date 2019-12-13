РИАМО - 13 дек. Подмосковье получило диплом в номинации «За активное продвижение цифровых решений в регионе» и две престижные награды на премии «Цифровые вершины», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«ЦУР отмечен в специальной номинации «В центре внимания», а мобильное приложение ГАСУ заняло призовое место в номинации «Лучшее мобильное приложение для государственных сервисов», - говорится в сообщении.

Приложение ГАСУ - эффективный инструмент для руководителей различного уровня. Сервис обеспечивает доступ к информации по 20 государственным программам и дорожным картам к ним для 53 ведомств и 64 органов местного самоуправления.

В пятницу в столице в Центре международной торговли завершилась Неделя российского Интернета (RIW). По традиции в мероприятии поучаствовали ключевые представители интернет-индустрии для обсуждения вопросов дальнейшего развития отрасли и запуска перспективных практик.

В рамках дискуссии «Цифровой регион» участникам RIW 2019 был продемонстрирован центр управления регионом, созданный в прошлом году в доме правительства Московской области.

«ЦУР в круглосуточном режиме производит сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности в Подмосковье», - сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что обеспечивая оперативное взаимодействие между министерствами, новый подход к управлению и выстраиванию контроля за процессами исключает дополнительные бюрократические ступени и позволяет в значительной мере сократить время решения проблем жителей.

Из-за быстрой модерации сейчас многие вопросы решаются за два дня, а в некоторых случаях — до 24 часов.

Экспертным советом форума «Цифровые вершины 2019» были отмечены достигнутые результаты в интеграции цифровых проектов Московской области. Мероприятие прошло в рамках работы RIW 2019.

Национальная премия «Цифровые вершины», которая проходит ежегодно, поощряет лучшие отечественные решения в области ИТ для повышения эффективности бизнеса и государственного управления.