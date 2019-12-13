РИАМО - 13 дек. В Москве по 15 декабря проходит выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка – 2019», посетить ее приглашают жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Ладья» – это творческая лаборатория, авторитетная профессиональная площадка. Гости могут познакомиться с народными промыслами, а сами производители — найти компромиссные и эффективные решения по развитию отрасли.

«На полях выставки специалисты смогли наладить коммерческие связи и найти новых деловых партнеров», — отмечается в сообщении.

На выставке можно увидеть в том числе гжельский фарфор, хохломскую и городецкую роспись, ростовскую финифть и многое другое.

Выставка проходит в ЦВК «Экспоцентр».

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