РИАМО - 13 дек. В городском округе Истра на улице Ленина начала работу первая государственная производственная аптека сети «Мособлмедсервис», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Основная цель аптеки – изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным рецептам для населения и лечебных учреждений.

«К нам неоднократно обращались жители с просьбой открыть в Подмосковье аптеку с производственным отделом. Мы подготовили помещение, закупили необходимо оборудование и обучили провизоров. Они будут изготавливать различные лекарственные препараты по индивидуальным рецептам - мази, свечи, микстуры, растворы и порошки, а также стерильные и детские формы до 1 года», - рассказала директор государственной аптечной сети «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.

Изготовление лекарственных средств по индивидуальным рецептам необходимо в тех случаях, когда препараты не имеют промышленных аналогов. В первую очередь, это лекарства с минимальным сроком годности, которые не содержат консервантов. Каждый житель Московской области может обратиться к врачу и выписать рецепт с индивидуальной прописью.