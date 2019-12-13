РИАМО - 13 дек. В Серпухове 14 декабря стартует зимний сезон, на выходных проведут праздничные мероприятия в рамках программы «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Запланирована обширная праздничная программа: фестиваль домашних кукольных театров, открытие деревни Деда Мороза в Принарском парке и множество других мероприятий», — говорится в сообщении.

Празднование Нового года затронет все микрорайоны города и территориальные отделы муниципалитета. Уже 14 декабря в 17:00 под Соборной горой состоится зажжение главной елки города. Для детей проведут мастер-классы и анимационные программы. Юные жители и гости Серпухова встретятся с Дедом Морозом. Для взрослых выступят лучшие музыкальные коллективы города.

На следующий день, 15 декабря, огни на елке зажгутся на площади Владимира Храброго. По этому случаю подготовлена праздничная программа.

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