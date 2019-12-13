РИАМО - 13 дек. В Московской области о строительстве частного дома можно уведомить с помощью электронного сервиса, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Для вашего удобства мы запустили электронный сервис, позволяющий подать уведомление, не выходя из дома», — говорится в сообщении.

Для уведомления нужно на портале госуслуг региона выбрать услугу «Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС». Затем заполнить форму, скачать предзаполненное уведомление, заполнить 4 пункт «Схематичное изображение планируемого строительства с указанием отступов». После этого остается подписать, отсканировать уведомление и подать его в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка.

После получения уведомления о соответствии планируемого строительства можно осуществлять стройку в течение 10 лет.