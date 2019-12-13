РИАМО - 13 дек. Всем таксистам Московской области стали выдавать QR-код с информацией о перевозчике, годе выпуска авто, сроке действия разрешения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Также пассажиры смогут проверить легальность такси с помощью QR-кода, тем самым обезопасив свои поездки.
Органам контроля нововведение упростит процедуру проверки, ведь для проверки разрешения достаточно будет отсканировать QR-код, размещенный в такси.
Получить QR-код таксомоторные компании смогут по номеру разрешения на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. С 2020 года индивидуальный код будут выдавать всем областным такси вместе с разрешениями в электронном виде.
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