РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. Контракт на строительство учебной пристройки на улице Заречной в Люберцах заключили с ООО «Строительный Холдинг Тезис», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам проведения аукциона на строительство пристройки к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» в деревне Марусино в городском округе Люберцы контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Строительный Холдинг Тезис», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Строительство нового здания позволит снизить нагрузку на существующее здание школы и создать более комфортные условия для обучения школьников.

«Учебная пристройка будет построена на улице Заречная, дом 26. Новый учебный корпус сможет принять 400 учащихся. В нем будут предусмотрены все необходимые помещения для организации учебного процесса и внеурочной деятельности», - объяснил Локтев.

Завершить строительство и ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2021 году. Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.