РИАМО - 13 дек. В Москве к Новому году было украшено порядка 400 улиц, парков, скверов, набережных и других территорий, при это в жилых районах убранство праздничное оформление появилось в рамках программы «Мой район», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Москву украсили свыше 4,2 тысячи декоративных световых объектов и более 300 искусственных елей. Еще сотни новогодних елок установили администрации торговых центров и ресторанов. В этом году для праздничного оформления города использованы новогодние елки, максимально похожие на настоящих лесных красавиц – со стволами и отдельными ветками. Возле многих из них созданы зоны для селфи», - говорится в сообщении.

Также в столице появились различные тематические арт-объекты. Над пешеходными зонами и в парках появились световые тоннели, размещены яркие цифры — 2020. «Звездное небо» украсило Никольскую улицу, Лубянскую площадь, Большую Дмитровку, Камергерский переулок, Рождественку, Кремлевское кольцо, Мясницкую, Кузнецкий мост, Ильинку и Столешников переулок.

Самая большая елка высотой 30 метров украсила Лубянскую площадь.

В праздничном режиме работает архитектурно-художественная подсветка на 150 зданиях, мостах и путепроводах. На городских рекламных носителях появилось 1,6 тысячи поздравительных новогодних и рождественских плакатов.