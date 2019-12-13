РИАМО - 13 дек. В Пушкине открыли самый большой в мире гипермаркет сети, он стал 90-ым по счету в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На площади 20 тысяч квадратных метров разместится более 50 тысяч наименований товаров разных категорий. Магазин будет в новой концепции: измененный ассортимент с расширенным выбором свежих продуктов, предоставление клиентам дополнительных услуг, появление в гипермаркете зон отдыха и развлечений для детей», - рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В новом гипермаркете огромный выбор свежих продуктов. Здесь можно купить пасту и пельмени ручной лепки, пиццу из специальной дровяной печи, суши, блины и многое другое. Прямо в магазине для клиентов могут приготовить мясо или рыбу, которую они выберут из ассортимента мясной и рыбной лавок.

Также магазине представлены четыре крупных международных бренда «Ашан»: Сosmia (косметика), Qilive (бытовая техника и электроника), Actuel (товары для дома), InExtenso (одежда и обувь).

Оплатить товары можно на специальных кассах – станциях сканирования. Сотрудник магазина сканирует товар и выдает клиенту талон, с которым он проходит к терминалу самооплаты. При этом терминалов в полтора раза больше, чем стоек сканирования, это позволит уменьшить очереди. А для небольших покупок клиенты могут воспользоваться новым приложением Scan&Pay, которое позволяет самостоятельно отсканировать товары и быстро их оплатить.

«Каждый новый открытый магазин – это и рабочие места, и удобство для жителей, и, через повышение конкуренции, повышение качества обслуживания и товаров, разнообразие ассортимента. С открытием нового гипермаркета для жителей Московской области создано более 400 новых рабочих мест» - добавил Посаженников.