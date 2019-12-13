РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. В Домодедове в этом году прошло 720 мероприятий экологической направленности, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В администрации городского округа Домодедово в пятницу прошла экологическая конференция.

«В 2019 году мы провели 720 мероприятий экологической направленности, и каждый из вас приложил к этому свою руку, свою душу, свое сердце. Это и акции по посадке деревьев, и «Добрые крышечки», и «Шина», и другие», - рассказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов.

На мероприятии также присутствовали председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский и экоактивисты округа.