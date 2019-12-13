РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. В городском округе Домодедово в 2019 году на экологических акциях высадили 16 617 деревьев и кустарников, передает корреспондент РИАМО в Домодедово.

В администрации городского округа Домодедово в пятницу прошла экологическая конференция.

«В этом году мы высадили 16 617 деревьев и кустарников на площади более 17 гектаров. Свыше 5 тысяч человек приняли в нашей акции участие», - сказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов.

На мероприятии также присутствовали председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский и экоактивисты округа.