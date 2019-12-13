РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. Востряковский городской Дом культуры отметил 60-й юбилей, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Мы с вами должны брать бесконечный пример с тех людей, которые здесь стоят и являются центром притяжения, происходило большое количество событий, приходило и уходило большое количество людей, но Дом культуры жив, и мы этим бескрайне гордимся», - сказала заместитель главы администрации городского округа Домодедово Юлия Терещенко.

Она также передала поздравления ДК от главы городского округа Домодедово.

«На мой взгляд, популярность того или иного Дома культуры определяется количеством людей, которое приходит на его юбилей. Чем больше этих людей, тем более это значимо и интересно», - сказал депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

С юбилеем Дом культуры также поздравил председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Александр Епишин.

«От всей души хочу вас поздравить ДК. Мы не будем останавливаться на достигнутом. С праздником вас всех!» - сказал он.

Сотрудников Дома культуры наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа Домодедово, почетными грамотами Московской областной думы и комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово.

В честь юбилея зрителям показали праздничный спектакль, в котором приняли участие коллективы Дома культуры.