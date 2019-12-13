РИАМО - 13 дек. Меры безопасности в транспорте Москвы и на объектах транспортной инфраструктуры усилят с 25 декабря по 9 января, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На всех станциях метро увеличат количество дежурящих сотрудников службы безопасности. На досмотровых зонах будет также усилен досмотр пассажиров. В дни проведения новогодних представлений для детей на станциях метро начнут дежурство дополнительные сотрудники службы движения», – говорится в сообщении.

На особом контроле станционного персонала будут станции, расположенные рядом с местами проведения новогодних представлений. Работа кассовых окон на станциях метрополитена будет организована с учетом увеличенного потока пассажиров. Также дежурство на станциях метро примут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров для помощи в передвижении.

Все службы московского транспорта, связанные с перевозкой пассажиров, получили актуальные планы действий при возникновении нештатных ситуаций. МАДИ и ГИБДД по Москве усилят контроль за такси в праздничные дни. Экипажи будут дежурить у вокзалов и крупных транспортно-пересадочных узлов.

«По поручению мэра Москвы будут усилены меры безопасности на транспорте и организована круглосуточная работа специального оперативного штаба. Мы хотим, чтобы праздничные дни в столице прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными, поэтому просим с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности», – добавил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.