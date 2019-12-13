РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. В Домодедове наградили экоактивистов городского округа на экологической конференции, которая прошла в пятницу в здании администрации муниципалитета, передает корреспондент«РИАМО в Домодедове».

«Я хочу сказать всем нашим экологическим активистам огромное спасибо. Всем, кто собирает колеса, мусор, вы личным примером показываете всем домодедовцам, как нам нужно жить, как нужно относиться к окружающей среде и любить нашу землю», - сказал председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

За активное участие в мероприятиях, посвященных защите и охране окружающей среды, жителей Домодедова наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа.