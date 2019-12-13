РИАМО - 13 дек. В пятницу в Москве на «ВТБ Арене» пройдет выступление группы «Звери», в связи с этим работу станций метро у стадиона могут ограничить на вход или выход, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Сегодня в 20:00 на стадионе «ВТБ Арена» выступит группа «Звери». Удобнее добираться до стадиона через станции метро «Динамо» и «Петровский парк» (8А, 11)», – говорится в сообщении.

Москвичей призвали быть внимательными и иметь ввиду возможность введения ситуативных ограничений.

Кроме того, пассажирам порекомендовали покупать билеты на обратную поездку в метро заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания мероприятия.

«Билеты для возвращения в свои районы, кварталы, жилые массивы рекомендуем приобретать заранее», - говорится в сообщении.

В столичной подземке напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.