РИАМО - 13 дек. Комплекс городского хозяйства Москвы завершил первый этап создания экотехнопарка «Калуга», расположенного в 180 километрах от столицы, объект будет заниматься сортировкой, переработкой и размещением твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу объект осмотрели заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

«Расположенный в Износковском районе Калужской области недалеко от деревни Михали, экотехнопарк представляет собой уникальный для России высокотехнологичный комплекс, в котором применены лучшие отечественные и европейские технологии по обращению с отходами», - отмечается в материале.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов первого этапа строительства «Калуги» было получено в ноябре 2019 года. Объект полностью готов и технически может принимать мусор.

В рамках первого этапа реализации проекта была создана производственная площадка для приема, сортировки, переработки и размещения отходов IV-V класса опасности (малоопасные и практические неопасные отходы) общей площадью 128 гектаров, включающая инфраструктурные объекты и площадки для размещения неутилизируемых компонентов.

Основным технологическим сооружением экотехнопарка является сортировочный комплекс. Мощность сортировочных линий составляет 1 миллион тонн в год. В ходе сортировки могут быть извлечены черные и цветные металлы, стекло, бумага, пластик и электронный лом. Расчетная доля извлекаемых из ТКО вторичных материальных ресурсов составит 25%.

Помимо сортировочного комплекса, на предприятии построены контрольно-пропускные пункты, зона весовых, ремонтный цех, контейнерная АЗС, ангар для крупногабаритного мусора, водозаборный узел, административно-бытовой корпус, санитарно-бытовой комплекс, столовая, спортивные площадки для досуга работников.

В целом комплекс включает 85 различных зданий. Для эксплуатации объекта приобретены 33 единицы транспорта. Автоматизированная система экомониторинга позволяет в режиме реального времени получать данные о состоянии окружающей среды.

На следующих этапах реализации проекта планируется строительство предприятий по переработке вторсырья и производству из него пластиковых люков, труб, заборов. В дальнейших планах - создание предприятия по производству специальных топливных брикетов, получаемых из отходов, для использования на промышленных предприятиях.