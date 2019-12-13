РИАМО - 13 дек. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила в поддержку инициативы запрета продажи снюса и других никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

«Нам необходимо как можно быстрее принять соответствующий закон и ввести уголовную ответственность за это. Пока не приняты соответствующие поправки в федеральное законодательство, мы будем обсуждать возможность введения запрета на региональном уровне с депутатами Московской областной думы», – подчеркнула Мишонова.

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной и через некоторое время никотин всасывается в кровь. Снюс запрещен в большинстве стран Европы, а также в России с 2015 года. Позже снюс стали ввозить в РФ под видом жевательного (некурительного) табачного изделия.

В снюсе очень высокая концентрация никотина: от 40 до 80 миллиграммов (для сравнения, в сигарете — 10-15 миллиграмов). Это может привести к отравлению никотином.