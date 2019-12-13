РИАМО - 13 дек. Центробанк рассказал, что ожидается понижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до 6,25% годовых, это сделает кредиты дешевле для граждан России, предпринимателей в том числе, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В Банке России указали, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, а рост ВВП пока что остается нестабильным», - говорится в материале.

В конце года инфляция будет 2,9-3,2%, а в следующем году —3,5-4%.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев сказал, что рост экономики России в третьем квартале увеличился, но сейчас сложно определить стабильность этого процесса.

По его словам, экономика продолжит расти, и скоро жители страны увидят результат, на это понадобится от трех до шести месяцев. Кредиты подешевеют, вырастит диверсификация по кредитным ставкам, которые будут зависеть от кредитной истории и уровня заработной платы.

Также ожидается снижение ставок по депозитам, из-за чего часть россиян уйдет на рынок акций, где дивидендный доход составит 10%.

Кредиты на предпринимательскую деятельность тоже снизятся. Ставка на них в следующем году может составить 5%. В этом году она была от 9%. Тенденция снижения ставок наблюдается по всему миру в рамках общего тренда.

На данный момент инфляция составляет 3,8%, и скорее всего она еще будет понижаться, что может негативно отразиться на росте экономики. Сейчас поставлена задача достигнуть 4% инфляции, что даст экономический рост стране.