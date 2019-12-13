РИАМО - 13 дек. Несколько дизайнерских елок установили напротив ЦУМа в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», одна из них была создана молодым дизайнером из Подмосковья, передаёт в пятницу корреспондент РИАМО.

«Задание было простое - елка детства, которая у каждого своя. <…> У нас работала невероятная команда декораторов. Все игрушки произведены специально под каждую елку, таких елок 30. Молодой парень Антон Лисин - это первый русский дизайнер из маленького городка под Сергиевым Посадом. Он закрепил здесь свою елку любви. Мне кажется, что это круто, потому что каждый человек, который живет в таком большой городе как Москва, хочет любви», - сказал фэшн-продюсер и дизайнер одной из елок Артем Кривда.

По его словам, Антон Лисин в свое время написал письмо с помощью Google Translate одному из лучших молодежных американских универмагов. Представители универмага ответили ему и начали продавать его изделия.

Дизайн представленных в центре столицы елок разрабатывали как популярные дизайнеры, так и студенты. Каждая из елок посвящена конкретному воспоминанию из детства каждого из дизайнеров.

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