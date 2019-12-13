РИАМО - 13 дек. Городской каток «Театральный», площадь которого составит 2 тысячи квадратных метров, откроется в Химках 15 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На катке смогут одновременно находиться до 200 человек. Здесь же разместится пункт проката спортивного инвентаря, будут работать инструкторы по катанию.

«Каток под открытым небом «Театральный» в Химках является одним из самых больших по площади и уже вошел в список десяти лучших мест для катания в Подмосковье. Открытие такого объекта обещает стать масштабным и собрать множество жителей и гостей города. Для детей и взрослых будет организован концерт с современными звездами, новогоднее световое шоу, музыкальные сеты и многое другое. Уверен, что «Театральный» станет одним из центров не только новогодних праздничных гуляний, но и всего зимнего сезона в Химках», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Театральный» будет работать каждый день в шесть сеансов с 10:00 до 21:30. В выходные будет добавляться еще один сеанс — с 22:00 до 23:30. Вход на каток свободный.

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