РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 дек. Жителей подмосковного Красногорска приглашают принять участие в конкурсе на лучшую фотографию новогоднего оформления парков округа, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Парки Красногорска объявляют фотоконкурс в Instagram. Принять участие могут абсолютно все – и профессионалы, и любители. Условие одно – фотография должна быть выполнена в тематике «Новогоднее оформление в парках Красногорска», – говорится в сообщении.

Фото можно сделать в любом из пяти парков округа: городском парке, экопарке «Губайловский», ПКиО «Ивановские пруды», детском городке «Сказочный», парке «Опалиховский пруд». Под фото необходимо прописать хештег: #зимавпаркахкрасногорска2020.

Аккаунт участника должен быть открыт на время проведения конкурса.

«Экспертное жюри дирекции «Парков Красногорска» определит трех лауреатов, которые получат специальные призы, дипломы. Их работы будут размещены в наших социальных сетях. Итоги будут подведены 11 января», – заключается в сообщении.