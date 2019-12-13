РИАМО - 13 дек. Всероссийский кадровый форум «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» завершился в пятницу в МГИМО министерства иностранных дел России, говорится в сообщении пресс-службы управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области.

Форум стартовал 11 декабря. В рамках мероприятия прошел Всероссийский день государственной и муниципальной карьеры, который организовали Минтруд РФ совместно с МГИМО. Участие в нем приняли представители администрации губернатора Московской области. Всего было собрано более 800 студентов ведущих вузов страны и представители 25 государственных органов и организаций государственного сектора экономики.

«Представители администрации губернатора Московской области рассказали студентам о перспективах прохождения практики и стажировки в правительстве Московской области, наличии актуальных вакансий и возможности для будущего трудоустройства», - говорится в сообщении.

На дне карьеры молодые специалисты получили возможность определить свой карьерный путь, повысить свою ценность в профессиональной деятельности и даже трудоустроиться.

Главной темой второго дня кадрового форума стал обмен опытом в реализации современных и эффективных кадровых технологий, которые применяются в системе государственного и муниципального управления.

В ходе второго дня также проходила выставка самых лучших кадровых практик сферы госуправления. Также были организованы семинары, на которых обсуждали формирование и использование технологий отбора и оценки кандидатов, различные современные технологии профессионального развития кадров.

В пятницу, в заключительный день кадрового форума, были проведены пленарные сессии по различным номинациям. Также были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».