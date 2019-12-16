Как принять участие в проекте «Счастливая семья» в Подмосковье

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Проект стартовал в августе 2019 года при поддержке министерства образования Московской области в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Цели – помочь семьям с детьми в воспитательных вопросах, научить детей и родителей решать конфликты, находить наилучшие пути для благополучного развития детей, в т.ч. с особенностями развития и т.п.

На данный момент в регионе работает 41 консультационный центр. Центры созданы при детских садах, отделах сопровождения замещающих семей, центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и т.п.

В числе консультантов проекта «Счастливая семья» – психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги. Со списком специалистов и консультационных центров можно ознакомиться на официальном сайте.

Какая помощь положена малоимущим семьям с детьми в Подмосковье>>