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Как принять участие в проекте «Счастливая семья» в Подмосковье

Как получить консультации специалистов по воспитанию детей, разбиралась корреспондент РИАМО.
 pixabay.com
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О проекте

© Фото, сайт Правительства Московской области

Проект стартовал в августе 2019 года при поддержке министерства образования Московской области в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Цели – помочь семьям с детьми в воспитательных вопросах, научить детей и родителей решать конфликты, находить наилучшие пути для благополучного развития детей, в т.ч. с особенностями развития и т.п.

На данный момент в регионе работает 41 консультационный центр. Центры созданы при детских садах, отделах сопровождения замещающих семей, центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и т.п.

В числе консультантов проекта «Счастливая семья» – психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги. Со списком специалистов и консультационных центров можно ознакомиться на официальном сайте.

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2

Кто может обратиться за помощью

© РИА Новости, Дмитрий Коробейников

Обратиться за консультацией могут следующие категории граждан:

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста (3–7 лет);

-  родители (законные представители) детей раннего дошкольного возраста (0–3 лет);

- родители (законные представители) детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

- граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также уже принявшие в семью таких детей;

- другие категории родителей детей при наличии проблем в обучении, поведении, социализации и развитии детей (0–18 лет).

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Как записаться на консультацию

© РИА Новости, Владимир Песня

Все консультации оказываются бесплатно, в очной и дистанционной форме. На сайте необходимо заполнить заявку, указав фамилию, имя и отчество родителя (законного представителя, потенциального усыновителя), фамилию и имя ребенка, дату его рождения, контактные данные.

Далее следует выбрать, к какой категории вы относитесь, затем откроется список доступных тем для обращения.

Затем выбираются удобный для посещения город и консультационный центр, специалист, желаемая дата посещения и тип консультации (очная или дистанционная).

С вами свяжутся сотрудники проекта, чтобы подтвердить запись.

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4

По каким вопросам можно обратиться

 pixabay.com

Круг доступных тем консультаций зависит от того, кто обращается, и от возраста ребенка.

Так, для родителей детей от 0 до 3 лет доступны такие вопросы:

- Адаптация к детскому саду;

- Воспитание, развитие и обучение в детском саду;

- Режим дня ребенка;

- Кризис 1 года, кризис 3 лет;

- Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста и др.

Для родителей детей от 3 до 7 лет:

- Эмоционально-волевое развитие ребенка;

- Готовность ребенка к школе;

- Формирование и коррекция речевого развития ребенка;

- Внутрисемейные отношения и пр.

Для родителей детей от 0 до 18 лет:

- Формирование мотивации к выбору профессии;

- Помощь в выборе дополнительных предметов ГИА/ЕГЭ;

- Преодоление личностных трудностей ребенка (инфантилизм, неуверенность, перфекционизм и т.п.);

- Развитие познавательных процессов ребенка (памяти, внимания, мышления) и т.п.

Для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья:

- Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Создание специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Группа риска: раннее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и др.

Наконец, потенциальных усыновителей могут проконсультировать по следующим вопросам:

- Стили и методы воспитания приемного ребенка;

- Последствия жестокого обращения – как помочь ребенку;

- Адаптационный период приемной семьи, сложности в принятии ребенка;

- Мотивация и эмоциональное состояние принимающего родителя и др.

Некоторые вопросы актуальны для всех детей, например, тема конфликтных отношений «ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый».

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Что полезного на сайте

 pixabay.com

На сайте проекта также собрана полезная информация для семей с детьми. Так, в разделе «Методическая поддержка» доступны статьи с советами родителям, например, о режиме дня, питании, гигиене детей, а в рубрике «Тест-драйв» можно найти рекомендованные для чтения с детьми книги.

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