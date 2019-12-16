Как принять участие в проекте «Счастливая семья» в Подмосковье

О проекте
Проект стартовал в августе 2019 года при поддержке министерства образования Московской области в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Цели – помочь семьям с детьми в воспитательных вопросах, научить детей и родителей решать конфликты, находить наилучшие пути для благополучного развития детей, в т.ч. с особенностями развития и т.п.
На данный момент в регионе работает 41 консультационный центр. Центры созданы при детских садах, отделах сопровождения замещающих семей, центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и т.п.
В числе консультантов проекта «Счастливая семья» – психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги. Со списком специалистов и консультационных центров можно ознакомиться на официальном сайте.
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Кто может обратиться за помощью
Обратиться за консультацией могут следующие категории граждан:
- родители (законные представители) детей дошкольного возраста (3–7 лет);
- родители (законные представители) детей раннего дошкольного возраста (0–3 лет);
- родители (законные представители) детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также уже принявшие в семью таких детей;
- другие категории родителей детей при наличии проблем в обучении, поведении, социализации и развитии детей (0–18 лет).
Как записаться на консультацию
Все консультации оказываются бесплатно, в очной и дистанционной форме. На сайте необходимо заполнить заявку, указав фамилию, имя и отчество родителя (законного представителя, потенциального усыновителя), фамилию и имя ребенка, дату его рождения, контактные данные.
Далее следует выбрать, к какой категории вы относитесь, затем откроется список доступных тем для обращения.
Затем выбираются удобный для посещения город и консультационный центр, специалист, желаемая дата посещения и тип консультации (очная или дистанционная).
С вами свяжутся сотрудники проекта, чтобы подтвердить запись.
По каким вопросам можно обратиться
Круг доступных тем консультаций зависит от того, кто обращается, и от возраста ребенка.
Так, для родителей детей от 0 до 3 лет доступны такие вопросы:
- Адаптация к детскому саду;
- Воспитание, развитие и обучение в детском саду;
- Режим дня ребенка;
- Кризис 1 года, кризис 3 лет;
- Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста и др.
Для родителей детей от 3 до 7 лет:
- Эмоционально-волевое развитие ребенка;
- Готовность ребенка к школе;
- Формирование и коррекция речевого развития ребенка;
- Внутрисемейные отношения и пр.
Для родителей детей от 0 до 18 лет:
- Формирование мотивации к выбору профессии;
- Помощь в выборе дополнительных предметов ГИА/ЕГЭ;
- Преодоление личностных трудностей ребенка (инфантилизм, неуверенность, перфекционизм и т.п.);
- Развитие познавательных процессов ребенка (памяти, внимания, мышления) и т.п.
Для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья:
- Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Создание специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Группа риска: раннее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и др.
Наконец, потенциальных усыновителей могут проконсультировать по следующим вопросам:
- Стили и методы воспитания приемного ребенка;
- Последствия жестокого обращения – как помочь ребенку;
- Адаптационный период приемной семьи, сложности в принятии ребенка;
- Мотивация и эмоциональное состояние принимающего родителя и др.
Некоторые вопросы актуальны для всех детей, например, тема конфликтных отношений «ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый».
Что полезного на сайте
На сайте проекта также собрана полезная информация для семей с детьми. Так, в разделе «Методическая поддержка» доступны статьи с советами родителям, например, о режиме дня, питании, гигиене детей, а в рубрике «Тест-драйв» можно найти рекомендованные для чтения с детьми книги.
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